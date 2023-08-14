رئيس المجلس التصديري لمواد البناء: نستهدف الدخول إلى أسواق…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 14 أغسطس 2023 09:12 مساءً - سارة هشام _ قال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري للمواد البناء، إن المجلس يستهدف فتح ودخول الأسواق المتواجدة في غرب إفريقيا ومنها نيجيريا وساحل العاج وغانا.

وأوضح جمال الدين خلال اجتماع مشترك للجنة البنوك والتمويل ولجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين المنعقد اليوم، أن إفريقيا من الأسواق الواعدة ولكن هناك صعوبات وتحديات عديدة تواجه الشركات المصرية وخاصة في غرب القارة، ومنها مشكلات تتعلق بالتمويل والتأمين.

وأشار إلى أن قطاع مواد البناء يعتبر من أكبر القطاعات المصدرة بالسوق المصري، وأن إجمالي حجم صادراته بلغت 4 مليارات دولار في النصف الأول من العام الحالي.