مال وأعمال

أدنوك تدرس زيادة عرضها للاستحواذ على كوفيسترو إلى 12.6 مليار…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر أدنوك تدرس زيادة عرضها للاستحواذ على كوفيسترو إلى 12.6 مليار… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 12:12 صباحاً - – قال مصدران مطلعان لرويترز إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أبلغت شركة كوفيسترو شفهيا بأنها ربما تقدم عرضا مكتوبا جديدا للاستحواذ على شركة اللدائن والكيماويات الألمانية بواقع 60 يورو للسهم.

predco_adv_2021

وأضاف المصدران أن ذلك سيرفع العرض غير الملزم من شركة النفط العملاقة إلى نحو 11.6 مليار يورو (12.63 مليار دولار) بشرط موافقة مجموعة الكيماويات على الدخول في محادثات رسمية.

لكن المصدرين أكدا أن الإشارة إلى العرض الجديد لم تكن مكتوبة وأن كوفيسترو ستحتاج إلى بعض الوقت للنظر في أي خطوات تالية.

BonatMisr

وكانت أدنوك قد رفعت عرضها غير الرسمي إلى 57 يورو للسهم في يوليو.

HapiSalonWhite

وأحجمت الشركتان عن التعليق. وكانت بلومبرج نيوز أول من أورد هذا النبأ.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أدنوك تدرس زيادة عرضها للاستحواذ على كوفيسترو إلى 12.6 مليار… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا