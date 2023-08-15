أدنوك تدرس زيادة عرضها للاستحواذ على كوفيسترو إلى 12.6 مليار…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 12:12 صباحاً - – قال مصدران مطلعان لرويترز إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أبلغت شركة كوفيسترو شفهيا بأنها ربما تقدم عرضا مكتوبا جديدا للاستحواذ على شركة اللدائن والكيماويات الألمانية بواقع 60 يورو للسهم.

وأضاف المصدران أن ذلك سيرفع العرض غير الملزم من شركة النفط العملاقة إلى نحو 11.6 مليار يورو (12.63 مليار دولار) بشرط موافقة مجموعة الكيماويات على الدخول في محادثات رسمية.

لكن المصدرين أكدا أن الإشارة إلى العرض الجديد لم تكن مكتوبة وأن كوفيسترو ستحتاج إلى بعض الوقت للنظر في أي خطوات تالية.

وكانت أدنوك قد رفعت عرضها غير الرسمي إلى 57 يورو للسهم في يوليو.

وأحجمت الشركتان عن التعليق. وكانت بلومبرج نيوز أول من أورد هذا النبأ.