مال وأعمال

الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة بدعم من قطاع الرعاية الصحية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة بدعم من قطاع الرعاية الصحية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 09:12 صباحاً - – أغلقت الأسهم الأوروبية مرتفعة يوم الاثنين متعافية من أدنى مستوى لها خلال حوالي أسبوع إذ تفوقت المكاسب في قطاعي تجارة التجزئة والرعاية الصحية على خسائر قطاعي التعدين والطاقة اللذين تأثرا بمخاوف متعلقة بقطاع العقارات في الصين.

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وأغلق المؤشر ستوكس 600 مرتفعا 0.2% بعد انخفاضه بما زاد على 1% يوم الجمعة.

وحقق قطاع الرعاية الصحية مكاسب بلغت 0.3% مع صعود سهم فيليبس 4.4% بعد استحواذ شركة الاستثمار الهولندية إكسور إن.في على حصة 15% في الشركة. وانخفض سهم إكسور 0.3%.

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وكان قطاع تجارة التجزئة أكبر الرابحين بمكاسب قدرها 0.8% مدفوعا بارتفاع نسبته 3% لسهم بي اند إم الأوروبية للتجزئة بعد أن رفع دويتشه بنك سعره المستهدف.

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غير أن أسهم شركات قطاعي التعدين والطاقة تصدرت الخاسرين مقتفية أثر أسعار النفط الخام والمعادن الأساسية على خلفية تدهور توقعات الطلب في الصين الذي تفاقم بفعل مشكلات الديون المتعلقة بقطاع العقارات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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