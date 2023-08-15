مال وأعمال

النفط يغلق متراجعا بفعل مخاوف حيال الطلب في الصين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يغلق متراجعا بفعل مخاوف حيال الطلب في الصين من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 11:08 صباحاً - – أغلق النفط منخفضا يوم الاثنين بسبب مخاوف حول التعافي الاقتصادي المتعثر في الصين وبسبب صعود الدولار لينحسر زخم سبعة أسابيع من المكاسب حققها النفط نتيجة شح المعروض.

predco_adv_2021

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنتا أو 0.82% عند التسوية ليصل إلى 82.51 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتا أو 0.69% إلى 86.21 دولار للبرميل.

قال والتر زيمرمان، كبير المحللين الفنيين في شركة آي.سي.إيه.بي-تي.إيه للوساطة في مجال الطاقة، إن أسواق النفط ليس لديها الكثير لتعلق آمالها على النمو في المستقبل في ظل تلاشي الأمل في عودة الاقتصاد الصيني إلى مستويات الطلب قبل الوباء.

BonatMisr

وعزز مؤشر الدولار الأمريكي مكاسبه بعد ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في يوليو. وأدى ذلك إلى رفع عوائد سندات الخزانة على الرغم من التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) أقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.

HapiSalonWhite

ويضغط الدولار القوي على الطلب على النفط إذ يجعل السلعة أكثر كلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النفط يغلق متراجعا بفعل مخاوف حيال الطلب في الصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا