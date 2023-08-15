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نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يغلق متراجعا بفعل مخاوف حيال الطلب في الصين من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 11:08 صباحاً - – أغلق النفط منخفضا يوم الاثنين بسبب مخاوف حول التعافي الاقتصادي المتعثر في الصين وبسبب صعود الدولار لينحسر زخم سبعة أسابيع من المكاسب حققها النفط نتيجة شح المعروض.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنتا أو 0.82% عند التسوية ليصل إلى 82.51 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتا أو 0.69% إلى 86.21 دولار للبرميل.
قال والتر زيمرمان، كبير المحللين الفنيين في شركة آي.سي.إيه.بي-تي.إيه للوساطة في مجال الطاقة، إن أسواق النفط ليس لديها الكثير لتعلق آمالها على النمو في المستقبل في ظل تلاشي الأمل في عودة الاقتصاد الصيني إلى مستويات الطلب قبل الوباء.
وعزز مؤشر الدولار الأمريكي مكاسبه بعد ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في يوليو. وأدى ذلك إلى رفع عوائد سندات الخزانة على الرغم من التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) أقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.
ويضغط الدولار القوي على الطلب على النفط إذ يجعل السلعة أكثر كلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
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