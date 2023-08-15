هيئة السلع التموينية تطرح ممارسة دولية لشراء زيوت نباتية

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 12:12 مساءً - – قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، يوم الاثنين إنها تسعى لشراء زيوت نباتية في ممارسة دولية على أن يكون الموعد النهائي لتقديم العروض في 16 أغسطس الجاري.

وأضافت الهيئة أنه يتعين على الموردين تقديم عروض للدفع عند الاطلاع مع خطابات ضمان ابتدائية للسداد خلال 180 يوما و270 يوما.