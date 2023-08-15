انت الأن تتابع خبر أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 15 أغسطس : خبر صادم لعشاق الفراخ البيضاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 15 أغسطس الجاري مع بداية التعاملات بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، بعد الزيادة التي حدثت على مدار الأربع والعشرون ساعة الماضية.

أسعار الفراخ اليوم :

وأشارت بوابة الأسعار المصرية عن زيادة أسعار الدواجن في مصر حيث بلغ حجم الارتفاع 1.46 جنيه للكيلو ، أما بالنسبة إلي أسعار البيض الأحمر والأبيض فقد استقر بعد الزيادة الماضية.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 15 أغسطس :

1- سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم، بلغ سعر الكيلو 70.69 جنيه، بمعدل زيادة 1.46 جنيه في الكيلو

2- سعر كيلو الدواجن البلدي، بلغ سعر الكيلو 111.72 جنيه بمعدل زيادة 1.46 جنيه في الكيلو

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 15 أغسطس :

وأعلنت الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ثبات سعر كرتونة البيض اليوم لليوم الثاني على التوالي، و سوف نكشف عن سعرها، والتي قد تشهد زيادة جديدة والتي تختلف من منطقة إلي أخري:

1- كرتونة البيض الأبيض 105.75 جنيه،

2- كرتونة البيض الأحمر 106.75 جنيه،

3- كرتونة البيض البلدي 120.75 جنيه

أسعار الفراخ البيضاء :

وأكدت شعبة الدواجن أن هناك انخفاض في أسعار الفراخ البيضاء داخل جمهورية مصر العربية في هذه الأيام على الرغم من الارتفاع المسجل اليوم، حيث أن المحافظات تتعرض إلي موجه حارة جديدة والأمر الذي دفع مربي الدواجن بالدفع بكميات كبيرة لتخوفهم من نفوق الدواجن بأنواعها المختلفة نتيجة زيادة درجات الحرارة في هذه الأيام ، مشيرة إلي أن متوسط سعر الفرخة في الأيام الماضي بين 60 و62 جنيها للكيلو بالمزرعة مقابل 65 جنيها بالمزرعة مما يعني أنه كن هناك تراجع في سعر الكيلو الواحد بمقدار ثلاثة جنيهات كاملة