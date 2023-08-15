انت الأن تتابع خبر سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 15 أغسطس .. مش هتصدق بقي كام دلوقتي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري زيادة جديدة في تعاملات السوق الموازي وذلك على الرغم من قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في أخر أجتماع له.

سعر صرف الدولار:

وأوضحت بعض التقارير الصحفية أن سبب زيادة سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء يرجع إلي زيادة الطلب عليه لشراء كميات من الذهب من الخارج وذلك بعد استقرارها في الأيام الماضية بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بعدم تحريك سعر الصرف مع رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ، حيث بلغ نسبة الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب وزيادة سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 15 أغسطس:

وأشارت التقارير الصحيفة سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 41 جنيه بعدما كان يسجل 73 جنيه خلال الأيام الماضية، ذلك، مما يعني هناك تحرك في هذا السوق الموازي

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15 أغسطس :

1- سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصرى 30.75 جنيه للشراء. و30.85 جنيه للبيع

2- سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجارى الدولى 30.85جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع

3- سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

4- سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكان والتعمير ، 30.73 جنيه للشراء 30.83 جنيه للبيع

5- سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر سعر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع

6- سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه

7- سجل سعر الدولار اليوم فى بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.