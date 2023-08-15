انت الأن تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 15 أغسطس : لن تصدق وصل لكام في السوق السوداء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 15 أغسطس الجاري حالة من الاستقرار بعد قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة الخاصة بالتعاملات المالية بينه وبين البنوك العامة في السوق المصري

الريال السعودي:

وأوضحت بعض التقارير الصحفية أن السبب وراء ثبات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري يرجع إلي قرار المركزي والذي لم يتم فيه تحرك لسعر الصرف بالإضافة إلي زيادة أسعار الفائدة بمقدار 1% حيث وصلت على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب وزيادة سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 :

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصرى 8.19 جنيه للشراء. و8.22 جنيه

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء، 8.24 جنيه

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الأهلي الكويتي 8.22 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكان والتعمير ، 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى 8.23 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فى بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء. و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم الأحد 13 أغسطس:

وأشارت التقارير الصحفية إلي أن هناك زيادة في سعر الريال السعودي في السوق السوداء أمام الجنيه المصري ، حيث وصل إلي10.25 جنيه للشراء و10.50 للبيع.