الظاهرة الإماراتية تبرم اتفاق شراكة مع أبوظبي للصادرات…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 01:10 مساءً - – أعلنت شركة الظاهرة، المتخصصة في القطاع الزراعي ومقرها أبوظبي، أنها أبرمت اتفاق شراكة مع مكتب أبوظبي للصادرات لتزويد مصر بالقمح على مدى 5 سنوات تبدأ من عام 2023.

وأضاف البيان أن الاتفاق سيزود مصر “بقمح مستورد عال الجودة، وبقيمة سنوية تبلغ 100 مليون دولار، وبقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار”.