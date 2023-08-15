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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الظاهرة الإماراتية تبرم اتفاق شراكة مع أبوظبي للصادرات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 01:10 مساءً - – أعلنت شركة الظاهرة، المتخصصة في القطاع الزراعي ومقرها أبوظبي، أنها أبرمت اتفاق شراكة مع مكتب أبوظبي للصادرات لتزويد مصر بالقمح على مدى 5 سنوات تبدأ من عام 2023.
وأضاف البيان أن الاتفاق سيزود مصر “بقمح مستورد عال الجودة، وبقيمة سنوية تبلغ 100 مليون دولار، وبقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار”.
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