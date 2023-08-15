مال وأعمال

معدل التضخم‬⁩ في ⁧‫السعودية يتراجع إلى 2.3% خلال يوليو

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل التضخم‬⁩ في ⁧‫السعودية يتراجع إلى 2.3% خلال يوليو من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 03:12 مساءً - العربية نت _ سجل معدل التضخم في المملكة العربية السعودية نسبة 2.3% في شهر يوليو الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من 2022، وهو أقل من شهر يونيو 2023، على أساس سنوي حيث كان 2.7%، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء .

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وُيعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.6% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4%.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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