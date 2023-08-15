- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل التضخم في السعودية يتراجع إلى 2.3% خلال يوليو من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 03:12 مساءً - العربية نت _ سجل معدل التضخم في المملكة العربية السعودية نسبة 2.3% في شهر يوليو الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من 2022، وهو أقل من شهر يونيو 2023، على أساس سنوي حيث كان 2.7%، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء .
وُيعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.6% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معدل التضخم في السعودية يتراجع إلى 2.3% خلال يوليو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.