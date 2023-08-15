انت الأن تتابع خبر تراجع بأسعار الذهب عالمياً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت وكالة "بلومبرغ الاقتصادية"، ان أسعار الذهب عالميا، قد شهدت انخفاضا الثلاثاء، مع صعود مؤشر الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، واستمرار مخاوف تباطؤ اقتصادي في الصين.

كما خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة الأساسية اليوم مع تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي، ومبيعات التجزئة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1904.50 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1937 دولارا للأوقية.

واستقرت أسعار الفضة عند 22.62 دولار للأوقية، كما انخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 900.83 دولار للأوقية، في حين نزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1262.34 دولار للأوقية.