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نعرض لكم الان تفاصيل خبر نمو معدل البطالة في بريطانيا إلى 4.2% خلال الربع الثاني من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 07:13 مساءً - سي ان بي سي _ ارتفع معدل البطالة في بريطانيا إلى 4.2% في الربع الثاني من العام 2023، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2021 وأعلى من توقعات السوق والمستوى السابق عند 4%.
وجاء هذا الارتفاع مدعوماً من أعداد العاطلين عن العمل لمدة تصل إلى 6 أشهر.
هذا وتراجع معدل الأشخاص غير الناشطين في الاقتصاد البريطاني بـ 0.1 نقطة مئوية في الربع إلى 20.9%، مدفوعًا إلى حد كبير بالأشخاص غير النشطين لأنهم يعتنون بالعائلة أو المنزل، بينما أولئك غير النشطين بسبب المرض ارتفع إلى مستوى قياسي.
وفي الوقت نفسه ، انخفض معدل التوظيف في المملكة المتحدة 0.1 نقطة مئوية إلى 75.7%، مدفوعاً بالموظفين بدوام كامل والعاملين لحسابهم الخاص.
ويُظهر تقدير الموظفين المرتبطين لشهر يوليو 2023 زيادة شهرية بـ 97 ألف إلى 30.2 مليون موظف
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