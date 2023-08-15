نمو معدل البطالة في بريطانيا إلى 4.2% خلال الربع الثاني

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 07:13 مساءً - سي ان بي سي _ ارتفع معدل البطالة في بريطانيا إلى 4.2% في الربع الثاني من العام 2023، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2021 وأعلى من توقعات السوق والمستوى السابق عند 4%.

وجاء هذا الارتفاع مدعوماً من أعداد العاطلين عن العمل لمدة تصل إلى 6 أشهر.

هذا وتراجع معدل الأشخاص غير الناشطين في الاقتصاد البريطاني بـ 0.1 نقطة مئوية في الربع إلى 20.9%، مدفوعًا إلى حد كبير بالأشخاص غير النشطين لأنهم يعتنون بالعائلة أو المنزل، بينما أولئك غير النشطين بسبب المرض ارتفع إلى مستوى قياسي.

وفي الوقت نفسه ، انخفض معدل التوظيف في المملكة المتحدة 0.1 نقطة مئوية إلى 75.7%، مدفوعاً بالموظفين بدوام كامل والعاملين لحسابهم الخاص.

ويُظهر تقدير الموظفين المرتبطين لشهر يوليو 2023 زيادة شهرية بـ 97 ألف إلى 30.2 مليون موظف