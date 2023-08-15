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نعرض لكم الان تفاصيل خبر قرة إنرجي توقع عقد تنفيذ 3 مصانع للقاحات البيطرية باستثمارات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 07:13 مساءً - إسلام سالم _ وقعت شركة قرة إنرجي عقد تنفيذ 3 مصانع لصالح شركة ميدل إيست للقاحات البيطرية (ميفاك) باستثمارات 2.2 مليار جنيه.
ويتضمن مشروع مصانع ميفاك ثلاثة مباني، المبنى الأول مكون من 4 طوابق بإجمالي مساحة 6520 متر، مخصص لتوسعة إنتاج لقاحات إنفلونزا الطيور، بطاقة إنتاجية تبلغ 3.6 مليار جرعة لتغطية احتياجات مصر والدول المستوردة.
والمبنى الثاني 4 مكون من أربعة أدوار بإجمالي مساحة 8367 متر، من المقرر أن يكون أول مصنع متخصص لإنتاج لقاحات الهندسة الوراثية لقطاعات الثروة الحيوانية والثروة الداجنة، بطاقة إنتاجية تغطي مصر والشرق الأوسط وإفريقيا وأسواق آسيا تقدر بـ 4 مليارات جرعة من اللقاحات المحملة، وأكثر من 5 مليارات جرعة من اللقاحات الحية.
والمبنى الثالث بمساحة إجمالية 9 آلاف متر، سيتم تخصيصه لمركز الأبحاث والتطوير لخدمة المنطقة بالكامل من اللقاحات البشرية والبيطرية لخدمة منطقة المصانع، بالإضافة إلى وجود قسم إداري لخدمة منطقة المصانع بالكامل.
قرة: تنفيذ 42 مشروعا بالقطاع الصحي والدوائي
وقال أيمن قرة رئيس مجلس إدارة قرة إنرجي، عن سعادته بالمشروع، أن الشركة نفذت نحو 225 مشروع خلال السنوات الماضية منهم 98 في القطاعات الصناعية وعلى رأسها الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية والمستشفيات.
أضاف أن قرة إنرجي لديها سابقة أعمال فى القطاع الدوائي والصحي تتكون من 42 مشروع.
السيد: امتلاك خطة توسعية لإنتاج اللقاحات البيطرية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير
وقال مجدي السيد رئيس مجلس إدارة ميفاك أن الشركة لديها خطة توسعية كبرى في إنتاج اللقاحات البيطرية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج بما يتماشى مع خطة الدولة المصرية لتوطين الصناعات الدوائية.
أضاف أن هناك خطة لأن تكون مصر مركزًا لخدمة إفريقيا في توفير المنتجات الدوائية، وهو ما نعمل على تحقيقه من خلال التوسع في بناء مصانع اللقاحات الجديدة.
وتصدر ميفاك إلى 26 دولة، ومخطط وصولهم إلى أكثر من 46 دولة خلال الثلاث سنوات القادمة، والوصول إلى أكثر من 90 دولة خلال العشر سنوات القادمة.
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