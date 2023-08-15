مال وأعمال

ميزانية تركيا تسجل فائضا بقيمة 1.8 مليار دولار في يوليو

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ميزانية تركيا تسجل فائضا بقيمة 1.8 مليار دولار في يوليو من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 08:10 مساءً - – قالت وزارة الخزانة والمالية التركية إن ميزانية تركيا سجلت فائضا بمقدار 48.57 مليار ليرة تركية (1.8 مليار دولار) في شهر يوليو.

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وبلغ الفائض الأولي، الذي لا يشمل مدفوعات الفوائد، 86.28 مليار ليرة تركية.

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وأوضحت البيانات أن العجز في الشهور السبعة الأولى من هذا العام بلغ 434.65 مليار ليرة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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