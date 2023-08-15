نعرض لكم الان تفاصيل خبر ميزانية تركيا تسجل فائضا بقيمة 1.8 مليار دولار في يوليو من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 08:10 مساءً - – قالت وزارة الخزانة والمالية التركية إن ميزانية تركيا سجلت فائضا بمقدار 48.57 مليار ليرة تركية (1.8 مليار دولار) في شهر يوليو. وبلغ الفائض الأولي، الذي لا يشمل مدفوعات الفوائد، 86.28 مليار ليرة تركية. وأوضحت البيانات أن العجز في الشهور السبعة الأولى من هذا العام بلغ 434.65 مليار ليرة.

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