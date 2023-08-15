أسعار الذهب المحلية تفقد 45 جنيها وعيار 21 يسجل 2220 جنيها

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 10:13 مساءً - شاهندة إبراهيم – واصلت أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد موجة مع الارتفاعات مع نهاية الأسبوع الماضي، كما هبطت الأوقية بالبورصة العالمية، لتقترب من مستوى 1900 دولار بفعل ارتفاع مؤشر الدولار والسندات الأمريكية، وسط ترقب الأسواق صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية في وقت لاحق اليوم، والتي قد توضح مدى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الإنفاق الاستهلاكي.

كما تترقب الأسواق صدور محضر اجتماع مجلس الفيدرالي الأمريكي في يوليو هذا الأسبوع، للحصول على مؤشرات حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 45 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، بالمقارنة مع ختام تعاملات مساء أمس الاثنين، ليسجل عيار 21 مستوى 2220 جنيهًا، بينما هبطت الأوقية بقيمة 8 دولارات، لتسجل مستوى 1902 دولار.

أضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2537 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 1903 جنيهات، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 مستوى 1480 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب مستوى 17760 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 125 جنيهًا خلال تعاملات أمس الاثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 بداية التعاملات الأسبوعية عند مستوى 2390 جنيهًا، واختتم التداولات حول 2265 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة بقيمة 3 دولارات، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1913 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1910 دولارات.

أوضح إمبابي، أن تراجع أسعار الذهب جاء بعد عمليات الشراء المكثفة مجهولة المصدر خلال الأيام الماضية، ليفقد المعدن الأصفر بنحو 210 جنيهات بعد أن لامس جرام الذهب عيار 21 أعلى مستوى له منذ مايو الماضي، ليسجل 2430 جنيهًا.

وأضاف، أن الأسواق المحلية تشهد تحركات في سعر صرف الدولار بالسوق الموازية، وسط تزايد التوقعات بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الأيام المقبلة.