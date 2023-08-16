مبيعات التجزئة الأمريكية تسجل زيادة أكبر من المتوقع في يوليو

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أغسطس 2023 01:10 صباحاً - – سجلت مبيعات التجزئة الأمريكية نموا أكبر من المتوقع في يوليو مع ارتفاع مشتريات الأمريكيين عبر الإنترنت وزيادة ارتيادهم للمطاعم، مما يشير إلى استمرار التوسع الاقتصادي في مطلع الربع الثالث ويبقي احتمال حدوث ركود مستبعدا.

وقالت وزارة التجارة يوم الثلاثاء إن مبيعات التجزئة زادت 0.7% الشهر الماضي. وجرى رفع نسبة زيادة المبيعات في يونيو حزيران إلى 0.3% بدلا من 0.2% في التقرير السابق.

وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 0.4%. وتلقت مبيعات التجزئة دعما على الأرجح من عرض لأمازون الشهر الماضي.

وظل الطلب قويا رغم قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) برفع أسعار الفائدة بشكل حاد لكبح التضخم.

ويعزز انحسار التضخم القوة الشرائية للمستهلكين. وتستدين الأسر أيضا لتمويل المشتريات.

وباستبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، ارتفعت مبيعات التجزئة 1% في يوليو.

وجرى خفض نسبة زيادة مبيعات التجزئة الأساسية في يونيو إلى 0.5% بدلا من 0.6% في التقرير السابق.