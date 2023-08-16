مال وأعمال

مبيعات التجزئة الأمريكية تسجل زيادة أكبر من المتوقع في يوليو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر مبيعات التجزئة الأمريكية تسجل زيادة أكبر من المتوقع في يوليو من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أغسطس 2023 01:10 صباحاً - – سجلت مبيعات التجزئة الأمريكية نموا أكبر من المتوقع في يوليو مع ارتفاع مشتريات الأمريكيين عبر الإنترنت وزيادة ارتيادهم للمطاعم، مما يشير إلى استمرار التوسع الاقتصادي في مطلع الربع الثالث ويبقي احتمال حدوث ركود مستبعدا.

predco_adv_2021

وقالت وزارة التجارة يوم الثلاثاء إن مبيعات التجزئة زادت 0.7% الشهر الماضي. وجرى رفع نسبة زيادة المبيعات في يونيو حزيران إلى 0.3% بدلا من 0.2% في التقرير السابق.

وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 0.4%. وتلقت مبيعات التجزئة دعما على الأرجح من عرض لأمازون الشهر الماضي.

وظل الطلب قويا رغم قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) برفع أسعار الفائدة بشكل حاد لكبح التضخم.

HapiSalonWhite
BonatMisr

ويعزز انحسار التضخم القوة الشرائية للمستهلكين. وتستدين الأسر أيضا لتمويل المشتريات.

وباستبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، ارتفعت مبيعات التجزئة 1% في يوليو.

وجرى خفض نسبة زيادة مبيعات التجزئة الأساسية في يونيو إلى 0.5% بدلا من 0.6% في التقرير السابق.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مبيعات التجزئة الأمريكية تسجل زيادة أكبر من المتوقع في يوليو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا