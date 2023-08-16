الأردن يشتري حوالي 60 ألف طن من القمح في مناقصة

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أغسطس 2023 09:12 صباحاً - – قال متعاملون إن مشتري الحبوب الحكومي في الأردن اشترى حوالي 60 ألف طن من قمح الطحين الصلد للتوريد من مناشئ خيارية في مناقصة عالمية يوم الثلاثاء.

وأضافوا أن الأردن اشترى القمح من شركة سي.إتش.إس للتجارة بسعر تقديري 295 دولارا للطن شاملا التكلفة والشحن للتوريد في النصف الثاني من يناير 2024.