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نعرض لكم الان تفاصيل خبر البحرين: مشروع جديد للطاقة الشمسية بسعة 72 ميجاوات من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أغسطس 2023 09:12 صباحاً - – أعلنت البحرين عن توقيع اتفاقيات مشروع جديد للطاقة الشمسية يهدف إلى توليد 72 ميجاوات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية يوم الثلاثاء.
ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الكهرباء والماء في حكومة البحرين ياسر بن إبراهيم حميدان قوله إن المشروع “يندرج ضمن مبادرات الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، وأنه يأتي ليؤكد أهمية التوسع في استخدام الطاقة الشمسية من أجل الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد”.
وأضافت الوكالة أن المشروع سيساهم بنسبة 28% من إجمالي الطاقة المتجددة التي تهدف البحرين لإنتاجها بحلول عام 2025 وتبلغ 250 ميجاوات.
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