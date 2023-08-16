مال وأعمال

البحرين: مشروع جديد للطاقة الشمسية بسعة 72 ميجاوات

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر البحرين: مشروع جديد للطاقة الشمسية بسعة 72 ميجاوات من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أغسطس 2023 09:12 صباحاً - – أعلنت البحرين عن توقيع اتفاقيات مشروع جديد للطاقة الشمسية يهدف إلى توليد 72 ميجاوات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية يوم الثلاثاء.

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ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الكهرباء والماء في حكومة البحرين ياسر بن إبراهيم حميدان قوله إن المشروع “يندرج ضمن مبادرات الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، وأنه يأتي ليؤكد أهمية التوسع في استخدام الطاقة الشمسية من أجل الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد”.

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وأضافت الوكالة أن المشروع سيساهم بنسبة 28% من إجمالي الطاقة المتجددة التي تهدف البحرين لإنتاجها بحلول عام 2025 وتبلغ 250 ميجاوات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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