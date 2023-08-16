وزير قطاع الأعمال يبحث مع H&H الهندية الشراكة بمحالات…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أغسطس 2023 10:10 صباحاً - دوت الخليج – بحث وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور محمود عصمت، مع وفد من شركة “إتش آند إتش H&H” الهندية سبل الشراكة والتعاون في مجالات الرعاية الصحية والدوائية وصناعة المستحضرات الطبية والمكملات الغذائية ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة التي تمتلكها الشركة في هذا المجال.

كما ناقش اللقاء إتاحة المواد الخام اللازمة للصناعة لخدمة السوق المحلية، والانطلاق منها إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية، وكيفية الاستفادة من الخبرات المتراكمة والأصول المتاحة لدى الشركة القابضة للأدوية وشركاتها التابعة لإنتاج المكملات الغذائية اللازمة لمختلف الشرائح العمرية.

وأكد الدكتور محمود عصمت اهتمام الدولة بصناعة الدواء والسعي لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا المجال وتوطينها.

وأشار الوزير إلى الجهود المبذولة لتطوير شركات الأدوية التابعة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للشراكة.

وقال إن هناك رؤية واضحة وخطة عمل للتعاون مع القطاع الخاص وإقامة الشراكات بمختلف أشكالها لتوطين الصناعة وسد احتياجات السوق المحلية، والاستفادة من التواجد المصري شريكا في معظم اتفاقيات التجارة الإقليمية والدولية.

وقال وزير قطاع الأعمال إن البيانات والمعلومات كافة التي يحتاجها الشريك الهندي ستكون متاحة في إطار اتفاقية سرية المعلومات وعدم الإفصاح التي ستوقع لبدء العمل.

وأشار إلى دعم قنوات التواصل المفتوحة مع الجانب الهندي وعرض مزيد من الفرص الاستثمارية ومشروعات الشراكة الممكنة في مجالات عمل الشركة.