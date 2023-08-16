النفط يهبط أكثر من 1% وسط مخاوف إزاء الاقتصاد الصيني

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أغسطس 2023 10:10 صباحاً - – انخفضت أسعار النفط أكثر من 1% يوم الثلاثاء بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين بالإضافة إلى مخاوف ألا يكون خفض أسعار الفائدة المفاجئ من جانب بكين كافيا لتحفيز التعافي الاقتصادي المتعثر بعد الجائحة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.32 دولار، أي ما يعادل 1.5%، لتصل إلى 84.89 دولار للبرميل عند التسوية بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.52 دولار، أي 1.8%، إلى 80.99 دولار للبرميل.

وساهم خفض الإنتاج من جانب السعودية وروسيا، العضوان بتحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، في تعزيز الأسعار على مدى الأسابيع السبعة الماضية.

وقال أندرو ليبو رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس في هيوستن إن العقود الآجلة للخام الأمريكي وخام برنت تراجعت لجلستين متتاليتين بينما تلتقط سوق النفط الأنفاس.

لكن بيانات الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة بالصين أظهرت يوم الثلاثاء أن الاقتصاد سجل مزيدا من التباطؤ الشهر الماضي مما زاد الضغط على معدل نمو مترنح بالفعل ودفع السلطات لخفض أسعار الفائدة الرئيسية لتحفيز النشاط الاقتصادي.

وثمة مخاوف من أن تواجه الصين صعوبة في تحقيق معدل النمو المستهدف عند خمسة بالمئة هذا العام دون المزيد من اجراءات التحفيز المالي.

وخفض بنك باركليز اليوم توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالصين في 2023 إلى 4.5%، وعزا ذلك لتدهور أسرع من المتوقع في سوق الإسكان.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات مخزونات الخام الأمريكية. وتوقع أربعة محللين استطلعت آراءهم تراجع مخزونات الخام حوالي 2.1 مليون برميل في المتوسط خلال الأسبوع المنتهي في 11 أغسطس.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية بشأن المخزونات الأمريكية يوم الأربعاء.