طرح الإصدار الخامس من فئة ال5 دنانير

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رياض - احمد صلاح - طرح البنك المركزي الأردني الإصدار الخامس من فئة الخمسة دنانير للتداول ابتداء من الأربعاء الموافق 16/8/2023 ، ويظهر عليها صورة وجه جلالة المغفور له الملك عبد الله الاول طيب الله ثراه .



وأضاف المركزي في بيان اصدره الاربعاء، أن طرح الإصدار الخامس للتداول جاء استناداً لنظام إصدار أوراق النقد الأردني رقم (55) لسنة 2022، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 تشرين الأول 2022.





وشدد البنك المركزي على أن فئة الخمسة دنانير/ الإصدار الرابع ستبقى في التداول جنباً إلى جنب مع فئة الخمسة دنانير/ الإصدار الخامس.

وأكد البنك المركزي في البيان أن فئة الخمسة دنانير ستتضمن أحدث العلامات الأمنية المستخدمة في عالم صناعة النقد، بالإضافة الى تحسين جودة أوراق النقد المتاحة للتداول، وديمومتها لفترة أطول، وبذلك يكون البنك المركزي قد أتم طرح جميع الفئات (الدينار، الخمسة دنانير، العشرة دنانير، العشرين دينار والخمسين دينار) من الإصدار الخامس في التداول.