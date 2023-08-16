انت الأن تتابع خبر سعر شيكارة الدقيق اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 : زيادة صادمة يا معلمين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر شيكارة الدقيق اليوم الأربعاء 16 أغسطس الجاري مع انطلاق التعاملات، بمختلف المحال التجارية، وذلك بعد انخفاضها في الأيام الماضية

الدقيق اليوم:

وزاد سعر الدقيق في مصر في الفترة الماضية وذلك بعد القرار الذي أعلن عنه مجلس الوزراء بتصدير كميات من الدقيق إلي السودان في ظل الحرب القائمة حيث بلغ حجم الارتفاع 1000 جنيه في الطن الواحد.

سعر شيكارة الدقيق اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023:

وأوضحت بوابة الأسعار في أحدث تقرير لها قبل قليل عن زيادة في سعر شيكارة الدقيق اليوم حيث جاءت الأسعار كما يلي :

1- سجل سعر الدقيق “بروتين/24” 15,600 جنيه للطن

2- سجل سعر الدقيق “بروتين/27” 15,400 جنيه

سعر الدقيق اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023:

بلغ سعر كيلو الدقيق اليوم المعبأ 21.06 جنيه، بارتفاع 37 قرشا

أسعار القمح اليوم الأربعاء 16 أغسطس

1- سجل سعر القمح الروسي بروتين 12.5% حوالي 13150 جنيه للطن

2- سجل سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% حوالي 13100 جنيه للطن.

3- سجل سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% حوالي 13100 جنيه للطن

4- سجل سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% حوالي 13100 جنيه للطن

5- سجل سعر القمح الروماني حوالي 12800 جنيه للطن

6- سجل سعر القمح الليتواني حوالي 8350 جنيه للطن.

7- سجل سعر القمح الألماني حوالي 13100 جنيه للطن

سعر طن الردة اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023:

وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 10800 جنيه.

أسعار الدقيق :

وظهرت أزمة زيادة أسعار الدقيق في مصر خلال الأسابيع المنصرمة والتي حدث بها انخفاض في الكميات المعروضة في الأسواق مما أدي إلي زيادة أسعار الدقيق ، وذلك على الرغم من أنه في شهر مايو الماضي كان هناك وفرة في كميات الدقيق الموجودة في الأسواق مما أدي إلي تراجع أسعار الدقيق في مصر بمقدار 1000 جنيه في الطن الواحد.