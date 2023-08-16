انت الأن تتابع خبر زيادة مش على البال خالص .. سعر السكر للمستهلك اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر السكر للمستهلك اليوم الأربعاء 16 أغسطس الجاري بمختلف المحال التجارية، بعد التراجع الذي حدث خلال اليومين الماضيين.

سعر كيلو السكر اليوم:

وأشارت بوابة الأسعار عن تسجيل ارتفاع في العديد من أسعار السلع الأساسية ومن بينها سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم. على الرغم من قيام وزارة التموين التجارة الداخلية بالتعاقد على كميات لشرائها من البرازيل

سعر السكر للمستهلك اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023:

بلغ سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم 25.27 جنيه، بارتفاع 1.08 جنيه

سعر طن السكر اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023:

بلغ سعر طن السكر الأبيض في تعاملات اليوم نحو 20ألف جنيه

بلغ سعر طن الجلوكوز في تعاملات اليوم نحو 18500 جنيه.

سعر السكر اليوم الأربعاء 16 أغسطس في التموين :

بلغ سعر كيلو السكر في المقررات التموينية الخاصة بشهر يوليو الجاري حوالي 12.60 جنيه.

أسعار السلع الأساسية اليوم الأربعاء 16 أغسطس:

1- بلغ سعر كيلو الفول المعبأ إلي 36.47 جنيه، بمعدل ارتفاع 23 قرشا

2- بلغ سعر كيلو الدقيق المعبأ إلي 21.06 جنيه بمعدل ارتفاع 37 قرشا

3- بلغ سعر لتر زيت عباد الشمس إلي 62.44 جنيه بمعدل ارتفاع 36 قرشا

4- بلغ سعر كيلو السكر المعبأ إلي 25.27 جنيه، بمعدل ارتفاع 1.08 جنيه

5- بلغ سعر كيلو المكرونة المعبأة إلي 23.29 جنيه،بمعدل ارتفاع 86 قرشا

6- بلغ سعر كيلو العدس المعبأ إلي 45.28 جنيه، بمعدل ارتفاع 20 قرشا

7- بلغ سعر لتر زيت الذرة كريستال إلي 71.8 جنيه، بمعدل تراجع 2.27 قرشا

8- بلغ سعر كيلو الجبن الأبيض إلي 105.29 جنيه، بمعدل ارتفاع 2.06 جنيه

9- بلغ سعر كيلو الجبن الرومي إلي 196.77 جنيه، بمعدل ارتفاع 9.06 جنيه

10- بلغ سعر لتر اللبن السائب إلي 21.07 جنيه انخفاض 84 قرشا

11- بلغ سعر كيلو المسلى الصناعي إلي 60.57 جنيه، بمعدل انخفاض 1.1 جنيه

12- بلغ سعر لتر اللبن المعبأ إلي 28.92 جنيه، بمعدل ارتفاع 20 قرش