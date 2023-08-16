انت الأن تتابع خبر ضربة موجعة للفرارجية .. انهيار أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 16 أغسطس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انهارت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 16 أغسطس الجاري مع بداية التعاملات بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، بعد الزيادة التي حدثت على مدار 24 ساعة الماضية.

أسعار الفراخ اليوم :

وأوضحت بوابة الأسعار عن تراجع كبير أسعار الدواجن في مصر حيث بلغ حجم الانخفاض 4.97 جنيه للكيلو ، أما بالنسبة إلي أسعار البيض الأحمر والأبيض فقد استقر بعد الزيادة الماضية.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 16 أغسطس :

1- سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم، بلغ سعر الكيلو 65.8 جنيه، بمعدل تراجع 4.97 جنيه في الكيلو

2- سعر كيلو الدواجن البلدي، بلغ سعر الكيلو 108.99 جنيه بمعدل تراجع 4.97 جنيه في الكيلو

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 16 أغسطس :

وأوضح الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ثبات سعر كرتونة البيض اليوم ، و سوف نكشف عن سعرها، والتي قد تشهد زيادة جديدة والتي تختلف من منطقة إلي أخري:

1- كرتونة البيض الأبيض 105.75 جنيه،

2- كرتونة البيض الأحمر 106.75 جنيه،

3- كرتونة البيض البلدي 120.75 جنيه

أسعار الفراخ البيضاء :

وأعلنت شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية تراجع أسعار الفراخ البيضاء داخل جمهورية مصر العربية خلال هذه الفترة، حيث أن المحافظات تتعرض إلي موجه حارة جديدة والأمر الذي دفع مربي الدواجن بالدفع بكميات كبيرة لتخوفهم من نفوق الدواجن بأنواعها المختلفة نتيجة زيادة درجات الحرارة في هذه الأيام ، مشيرة إلي أن متوسط سعر الفرخة في الأيام الماضي بين 60 و62 جنيها للكيلو بالمزرعة مقابل 65 جنيها بالمزرعة مما يعني أنه كن هناك تراجع في سعر الكيلو الواحد بمقدار ثلاثة جنيهات كاملة