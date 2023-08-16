نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرة الهجرة: 4 مجالات عمل لشركة استثمارات المصريين بالخارج من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أغسطس 2023 12:12 مساءً - هاجر عطية – قالت الدكتورة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن إنشاء أول شركة استثمارية كانت أحد مطالب المصريين بالخارج، وإن الوزارة عملت على دراسته جديا طوال الفترة الماضية.

وأضافت جندي، في تصريحات تليفزيونية، أمس، أنه بعد عقد عدة اجتماعات مع المصريين بالخارج اتفقوا على إنشاء شركة مساهمة تضم 10 من رجال الأعمال المغتربين في أمريكا وإنجلترا والسعودية والإمارات وجنوب إفريقيا.

وأشارت إلى أن ممثلي الشركة بدأوا في إجراءات التأسيس من خلال تعيين مكتب محاسبة وآخر للمحاماة، لافتة إلى أن مقر الشركة سيكون في مصر وستبدأ العمل بأربع مجالات هي: إنتاج مكونات خاصة بالتكنولوجيا والإتصالات، والزراعة وتصدير واستيراد المنتجات المصرية والمنشآت السياحة.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى عقد مجموعة من الاجتماعات للترويج للمشروعات الكبري التي تتخارج منها الدولة، والتي شملت اجتماع مع رئيس صندوق مصر السيادي وأمين عام الصندوق السيادى والذي تناول عرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة وقد اختار المستثمريين بعض المشروعات للدخول فيها كمنافسين.

وتابعت الوزيرة: “تشمل المشروعات طرح أسهم في البورصة المصرية والبورصات العالمية، ليتمكن كل مصري مقيم بالخارج من امتلاك أسهم حسب ورغبته”.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الحكومة لن يكون لها تدخل في إدارة الشركة وسيقتصر دورها على تقديم الدعم في الإجراءات ومنح الرخص الذهبية ومحفزات الاستثمار.

وأوضحت الوزيرة أن عملية التجهيز للشركة بدأت بالفعل وجارٍ العمل على إجراءات التأسيس مع الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع البنك المركزي المصري.

وفيما يتعلق بمبادرة السيارت، ذكرت الوزيرة أن هناك مطالبات بتكرار المبادرة بعد الإقبال الشديد الذي شهدته من قبل، مؤكدة سعي الوزارة لتكرار التجربة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الهجرة أن شركة استثمار المصريين بالخارج ستكون برأس مال مصدر مليار دولار، ومدفوع 100 مليون دولار.

وأشارت إلى التواصل مع 55 جالية مصرية للترويج للمبادرات المصرية لجذب تحويلات المصريين بالخارج آخرهم الجالية في النمسا وسويسرا، بجانب تسويق مبادرات مثل مبادرة السيارات أو وثيقة المعاش بالدولار الجديدة.