التضخم في بريطانيا يتباطأ لأدنى مستوى منذ فبراير 2022

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أغسطس 2023 02:07 مساءً - سي ان بي سي _ تباطأ التضخم في بريطانيا بشكل حاد خلال يوليو إلى 6.8% سنويًا عند أدنى مستويات منذ فبراير 2022، ولكن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بقي عند مستويات 6.9% دون تغيير، مما قد يشكل معضلة لبنك إنجلترا.

وجاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين متماشية مع التوقعات إجماع عند 6.8% بين الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم، بتراجع حاد عن مستويات 7.9% التي تم تسجيلها في يونيو.

وعلى أساس شهري، فقد انكمش مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة 0.4-% مقابل توقعات عند 0.5-%.

وتمخض اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا المركزي في وقت سابق من هذا الشهر عن تصويت منقسم لرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى أعلى مستوى في 15 عامًا عند 5.25%، والتي كانت في الزيادة الـ 14 على التوالي لسعر الفائدة الرئيسي.

وإلى جانب التضخم، ظل متخذو القرار في المركزي البريطاني يراقبون عن كثب سوق العمل في المملكة المتحدة والذي أشارت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء إلى أنه قد يبدأ في التراجع.

وارتفع معدل البطالة في بريطانيا إلى 4.2% في يونيو، متجاوزًا التوقعات إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2021. وأشار المحللون إلى أن معدل المشاركة ظل ثابتًا على نطاق واسع، في حين انخفض معدل التوظيف، مما يشير إلى ضعف الطلب على العمل.