مال وأعمال

بدء تداول السكر عبر البورصة المصرية للسلع اعتبارا من غد…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بدء تداول السكر عبر البورصة المصرية للسلع اعتبارا من غد… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أغسطس 2023 03:12 مساءً - صرح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع الدكتور إبراهيم عشماوي، بأنه سيتم طرح كميات من السكر للبيع من خلال منصة البورصة المصرية للسلع لصالح شركات الصناعات الغذائية وشركات التوزيع والتجار وشركات التعبئة اعتبارا من الغد.

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وقال عشماوي في بيان اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتي اتساقا مع سياسة الدولة المصرية وتوجه الحكومة لتنظيم أسواق السلع الاستراتيجية والآساسية منها، والعمل على إتاحة السلع وتوافرها في منافسة متكافئة تتميز بالشفافية.

أضاف، أن الطرح من خلال البورصة السلعية سيعمل على ضبط أسواق السلع واستقرار أسعارها من خلال إنشاء علاقة تداول مباشرة بين كل من المنتجين للسلع والمصنعين وكافة عناصر سلاسل الإمداد.

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وأكد عشماوي على ضرورة قيام الشركات العاملة في سلعة السكر بتسجيل عضويتها في البورصة المصرية للسلع عبر الرابط http://www.emx.com.eg/MembersReg.aspx

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ونوهت البورصة المصرية للسلع أن أول جلسة تداول ستكون غدا الخميس الموافق 17 أغسطس 2023.

وأفاد عشماوي بأن سلعة السكر عند طرحها ستكون السلعة الرابعة التي يتم طرحها للتداول عبر منصة البورصة المصرية للسلع، بعد نجاح طرح سلع القمح والذرة الصفراء والردة.. مشيرا إلى أنه جار دراسة المزيد من السلع الأخرى لطرحها للتداول بالبورصة السلعية.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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