انت الأن تتابع خبر لن تتصور وصل لكام .. سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء 16 أغسطس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت بعض المواقع المتخصصة في الكشف عن سعر السوق الموازي عن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء 16 أغسطس الجاري.

سعر صرف الدولار:

وأوضحت بيانات المواقع المتخصصة أن هناك زيادة في سعر الدولار في السوق السوداء اليوم مشيرة إلي أن السبب وراء ذلك يتمثل في زيادة الطلب عليه لشراء كميات من الذهب من الخارج وذلك بعد استقرارها في الأيام الماضية بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بعدم تحريك سعر الصرف مع رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ، حيث بلغ نسبة الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب وزيادة سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء 16 أغسطس:

وأكدت المواقع أن هناك زيادة في سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 41 جنيه بعدما كان يسجل 37 جنيه خلال الأيام الماضية، ذلك.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 16 أغسطس :

1- سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصرى 30.75 جنيه للشراء. و30.85 جنيه للبيع

2- سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجارى الدولى 30.85جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع

3- سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

4- سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكان والتعمير ، 30.73 جنيه للشراء 30.83 جنيه للبيع

5- سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر سعر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع

6- سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه

7- سجل سعر الدولار اليوم فى بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.