انت الأن تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء : مش هتتخيل بقي بكام دلوقتي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت بعض المواقع المتخصصة في الكشف عن تعاملات السوق الموازي عن سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء الأربعاء الموافق 16 أغسطس الجاري

الريال السعودي:

وأوضحت المواقع المتخصصة أن هناك زيادة في سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء نتيجة زيادة الطلب عليه لشراء كمات من الذهب من خارج مصر وذلك على الرغم من استقراره في الفترة الماضية بعد قرار البنك المركزي بعدم تحرك لسعر الصرف بالإضافة إلي زيادة أسعار الفائدة بمقدار 1% حيث وصلت على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب وزيادة سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء:

وأشارت المواقع إلي أن هناك ارتفاع في سعر الريال السعودي في السوق السوداء أمام الجنيه المصري ، حيث وصل إلي10.25 جنيه للشراء و10.50 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك:

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصرى 8.19 جنيه للشراء. و8.22 جنيه

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء، 8.24 جنيه

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الأهلي الكويتي 8.22 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكان والتعمير ، 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى 8.23 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فى بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء. و8.25 جنيه للبيع.