حياة مصر تستثمر 550 مليون دولار بالسوق المحلية

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أغسطس 2023 04:10 مساءً - إسلام سالم _ قال شينول كيسيرلي أوغلو، المدير العام بشركة حياة مصر إن السوق المصري يمتلك فرص كبيرة للنمو، وهو ما تسعى الشركة لاستغلاله خلال الفتؤة المقبلة.

وأضاف أوغلو، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الشركة نفذت عدد من المصانع المتخصصة في تصنيع عدد من المنتجات ومواد التعبئة والمناديل الورقية، لتصل استثمارات الشركة الإجمالية إلى 550 مليون دولار بالسوق المحلية حتى الآن.

أوغلو: حياة مصر تصدر منتجات لنحو 51 دولة بقيمة 150 مليون دولار سنويا

وأكد المدير العام بشركة حياة مصر أن السنوات العشر الماضية أطلقت الشركة 9 علامات تجارية في مصر، أبرزها حفاضات الأطفال والمناديل الورقية.

وأوضح أن صادرات الشركة المحلية وصلت إلى 150 مليون دولار إلى نحو 51 دولة مختلفة حول العالم.

وشدد أن الشركة تستثمر ملايين الدولارات لصالح عمليات البحث والتطوير، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المحلية الواعدة.

ومن جانبه قال مصطفى تونجاي نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا في شركة حياة التركية، إن شركة حياة مصر تعد ثاني أكبر شركات الشركة من حيث الحجم بعد شركة حياه تركيا.

مصطفى تونجاي: استثمارات الشركة عالميا وصلت إلى 2 مليار دولار

وأوضح أن شركة حياه العالمية تأسست منذ سبعينيات القرن الماضي، وتمتلك 16 علامة تجارية، ويصل حجم استثماراتها لنحو 2 مليار دولار.

وأشار تونجاي أن الشركة تمتلك نحو 10 آلاف موظف، وتصل لنحو 10 ملايين أسرة حول العالم، كما تحتل المركز الرابع بمجال حفاضات الأطفال، وتعد اكبر منتج للمناديل في افريقيا والشرق الأوسط.

ولفت إلى أن الشركة تقوم بالتصدير من مصر للدول المجاورة في أوروبا وآسيا وأمريكا وإفريقيا، مشيرا إلى أن الشركة تعمل على الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي والجغرافي للتوسع التصديري، وأن تكون مصر مركزا للتصدير للدول المجاورة بالمنطقة.