حياة مصر تستهدف زيادة استثماراتها المحلية إلى 760 مليون…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أغسطس 2023 05:08 مساءً - إسلام سالم _ كشف شينول كيسيرلي أوغلو، المدير العام بشركة حياة مصر عن استهداف الشركة زيادة استثماراتها في السوق المحلية لنحو 760 مليون دولار خلال عامين.

وأضاف أوغلو خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم ضخ استثمارات بنحو 55 مليون دولار بشكل مبدئي خلال الفترة المقبلة، لصالح إنشاء مصانع جديدة وتطوير مصانع المناديل الورقية الحالية.

وأكد أن شركة حياة مصر ضخت على مدار 10 سنوات استثمارات بحوالي 550 مليون دولار في 5 مصانع، وفرت نحو 1600 فرصة عمل.

ولفت إلى أن الشركة تدرس طرح 7 علامات تجارية جديدة بالسوق المحلية فور استعداد السوق لذلك، متعلقة بمنتجات الحفاضات والمناديل الورقية والمنظفات.

وأكد أوغلو أن تحديات سعر الصرف موجودة في كل الدول، كما أن الشركة تركية بالأساس ومرت بالعديد من التحديات المتعلقة بسعر الصرف وبالتالي تمتلك الشركة القدرة على التعامل في ظل تلك الظروف جيدا.