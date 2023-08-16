حياة مصر تستهدف رفع صادراتها إلى 350 مليون دولار بحلول 2025

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أغسطس 2023 05:08 مساءً - إسلام سالم _ كشف شينول كيسيرلي أوغلو، المدير العام بشركة حياة مصر عن استهداف الشركة التوسع في عمليات التصدير خلال العامين المقبلين لتصل إلى 350 مليون دولار بحلول نهاية 2025.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الشركة اليوم، إن حياة مصر تصدر بنحو 150 مليون دولار حاليا، حيث يتم توجيه 40% من إجمالي منتجاتها المصنعة محليا إلى عدد كبير من دول العالم، وتستهدف زيادة الصادرات بنحو 200 مليون دولار خلال العامين المقبلين.

وأكد أن الشركة تقوم بالتصدير لنحو 51 دولة في الأمريكتين وإفريقيا، بينهم 25 دولة أفريقية منها مدغشقر والمغرب والكاميرون وجزر القمر والسنغال.