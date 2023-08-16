مال وأعمال

حياة مصر تستهدف رفع صادراتها إلى 350 مليون دولار بحلول 2025

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

نعرض لكم الان تفاصيل خبر حياة مصر تستهدف رفع صادراتها إلى 350 مليون دولار بحلول 2025 من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أغسطس 2023 05:08 مساءً - إسلام سالم _ كشف شينول كيسيرلي أوغلو، المدير العام بشركة حياة مصر عن استهداف الشركة التوسع في عمليات التصدير خلال العامين المقبلين لتصل إلى 350 مليون دولار بحلول نهاية 2025.

predco_adv_2021

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الشركة اليوم، إن حياة مصر تصدر بنحو 150 مليون دولار حاليا، حيث يتم توجيه 40% من إجمالي منتجاتها المصنعة محليا إلى عدد كبير من دول العالم، وتستهدف زيادة الصادرات بنحو 200 مليون دولار خلال العامين المقبلين.

BonatMisr

وأكد أن الشركة تقوم بالتصدير لنحو 51 دولة في الأمريكتين وإفريقيا، بينهم 25 دولة أفريقية منها مدغشقر والمغرب والكاميرون وجزر القمر والسنغال.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة مصر تستهدف رفع صادراتها إلى 350 مليون دولار بحلول 2025 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا