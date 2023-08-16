ارتفاع أسعار القمح

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رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار القمح الأربعاء، ارتفاعا من أدنى مستوى بلغته في أوائل حزيران الماضي، وفقا لوكالة بلومبرغ الاقتصادية للأنباء.

وجاء ارتفاع القمح بعدما هاجمت روسيا الثلاثاء ميناء لأوكرانيا على نهر الدانوب، ما تسبب بتضرر المستودعات والصوامع فيه.

وارتفعت العقود الآجلة في شيكاغو إلى 3ر1 بالمئة، بعد تراجع بنسبة 6 بالمئة على مدار الثلاث جلسات الماضية.

من جهتها، أعلنت سلطة ميناء كونستانتا الروماني المطل على البحر الأسود، أن أوكرانيا شحنت 8.1 مليون طن من الحبوب عبر الميناء خلال الـ7 أشهر الماضية، سيما مع تباطؤ وتيرة الشحن بشدة بسبب مهاجمة روسيا للبنية التحتية في الموانئ الأوكرانية.