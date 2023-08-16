صادرات النفط السعودية تتراجع إلى 6.804 مليون برميل يوميا في…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أغسطس 2023 07:10 مساءً - – أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، أن صادرات السعودية من النفط الخام تراجعت في يونيو إلى 6.804 مليون برميل يوميا من 6.928 مليون برميل يوميا في مايو.

وتقدم السعودية وغيرها من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.