أسعار الذهب المحلية تواصل تراجعها وعيار 21 يسجل 2240 جنيها

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أغسطس 2023 07:10 مساءً - شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع استقرار الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق صدور محضر اجتماع مجلس الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم، للحصول على مؤشرات حول توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومع ختام تعاملات مساء أمس الثلاثاء، ليسجل عيار 21 مستوى 2240 جنيهًا، بينما سجلت الأوقية مستوى 1906 دولارات.

أضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2560 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 1920 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 مستوى 1494 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب مستوى 17920 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 20 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2265 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2245 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة بقيمة 6 دولارات، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1910 دولارات، وتراجعت لمستوى 1896 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1904 دولارات.

لفت، إمبابي، إلى أن أسواق الذهب المحلية في حالة من عدم الاستقرار والترقب، نتيجة تداول شائعات خفض الحكومة لقيمة الجنيه أمام الدولار خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي قد يغير من حركة تسعير الذهب ويدفعها لمستويات جديدة غير مسبوقة، لا سيما مع نقص المعروض بفعل استمرار قرار وقف الاستيراد.