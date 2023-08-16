الرئيس السيسي: نواجه بالفعل أزمة اقتصادية.. ولكن قادرون على…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أغسطس 2023 08:12 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع أهالي مرسى مطروح والسلوم وسيدي براني، أن خطة التنمية الاقتصادية حتى 2023 واجهت أزمات خارجة عن إرادة الدولة، منها كورونا، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية.

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: نحن بالفعل في أزمة ولكنها تحدي كغالبية التحديات التي تم مواجهتها منذ 2011 مثل تحدي الإرهاب.

وأكد الرئيس أن هناك برنامج تطوير ضخم جدا في مختلف المناطق، ومنها سيناء، مشيرا إلى أن مشروع الدلتا الجديدة ليس بعيدا عن منطقة مطروح وسيستفيد منه أهالي المحافظة

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الدولة كانت حريصة على مدار السنوات الماضية على عدم المغامرة بأية قرارات تؤثر بالسلب على الشعب.

وقال الرئيس، إن الظرف الاقتصادي الصعب سينتهي، موضحًا: “هذه حكمة ربنا في تعاقب التحديات وتجاوزها”، مؤكدا أن هناك إصرارا كبيرا على عبور هذه الأزمة.

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه على علم بالزيادة الكبيرة في الأسعار وأنه يتم العمل على مواجهتها.