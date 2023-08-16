انت الأن تتابع خبر مفاجأة في سعر اليورو مقابل الريال السعودي اليوم الأربعاء 16 أغسطس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر اليورو مقابل الريال السعودي اليوم الأربعاء 13 أغسطس الجاري، في نهاية التعاملات المالية، وذلك بعد الاستقرار الذي سجل في ساعات الصباح .

اليورو مقابل الريال السعودي:

وكشفت المعاملات المالية في نهاية التعاملات إلي أن مقدار الزيادة في سعر اليورو مقابل الريال السعودي تقدر بحوالي 0.0007 نقطة، أي ما يعدل نسبته 0.05%، ذلك بعد الزيادة التي سجلت خلال الأيام الماضية

سعر اليورو مقابل الريال السعودي اليوم الثلاثاء 8 أغسطس :

وصل سعر اليورو مقابل الريال السعودي اليوم حوالي 4.0927 ريال سعودي، حيث أن سعر الافتتاح سجل 4.0899 ريال سعودي.

سعر الدينار البحريني مقابل الريال السعودي اليوم 5 أغسطس :

واخفض سعر الدينار البحريني مقابل الريال السعودي اليوم حوالي 9.9490ريال سعودي، حيث أن سعر الافتتاح سجل 9.9502 ريال سعودي، بمقدار تراجع 0.0011 نقطة أي ما يعادل 0.01%.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 5 أغسطس

وأوضحت الشاشات اللحظية بالبنوك العاملة في السوق المصري عن استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه المصري حيث أنه سجل 33.81 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8 أغسطس :

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي المصرى 8.19 جنيه للشراء. و8.22 جنيه

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء، 8.24 جنيه

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء:

وارتفع سعر الريال السعودي في السوق السوداء 10.25 جنيه للشراء و10.50 للبيع، خلال التعاملات اليومية، وذلك وفقاً للتقارير الصحفية الصادرة صباح اليوم