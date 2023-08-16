مال وأعمال

عاجل.. الرئيس السيسي: تخفيف أحمال الكهرباء كان بسبب ارتفاع…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. الرئيس السيسي: تخفيف أحمال الكهرباء كان بسبب ارتفاع… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أغسطس 2023 09:12 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مشكلة تخفيف أحمال الكهرباء في الفترة الماضية جاءت على خلفية أن حجم الوقود المطلوب لتشغيل المحطات أصبح عبئِا كبيرًا على الدولة بعد الحركة التي شهدتها الأسعار.

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وأشار الرئيس أن هذه المشكلة نتجت عن كثافة الاستهلاك بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ولم تكن نتيجة مشاكل هيكلية، على عكس أزمة الانقطاعات التي حدثت قبل سنوات.

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جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أهالي مطروح والسلوم وسيدي براني.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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