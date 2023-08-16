انت الأن تتابع خبر مفاجأة من العيار الثقيل.. مواطنوا السعودية الأغنى في العالم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فجر بنك الاستثمار الأمريكي مفاجأة من العيار الثقيل خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الموافق 16 أغسطس الجاري، 29 محرم 144 هجرياً، بشأن المواطنين في المملكة العربية السعودية.

السعودية:

وأكد تقرير بنك جولدمان ساكس (NYSE:GS)، أنه مع بداية عام 2027 سوف يصبح المواطنين في السعودية الأعلي دخلاً على مستوي العالم، حيث أنه سيبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد 120 ألف دولار، وذلك بعد أن المملكة سوف تحتل المركز الثامن عشر نتيجة التغيرات الكبيرة التي سوف تحدث في الاقتصاديات العالمية خلال الفترة القادمة.

وأشار بنك جولدمان ساكس أن التقرير الذي تم إعداده خلال الأيام الماضية يشمل 122 اقتصاداً حول العالم، حيث تقوع أن تكون الصين في المرتبة الأولى كأكبر اقتصاد عالمي قبل بداية 2075، لاسيما وأن الناتج المحلي الإجمالي لها في الفترة الحالية يقدر بـ 57 تريليون دولار.

انهيار الاقتصاد الأمريكي:

كما توقع التقرير انهيار الاقتصاد الأمريكي حيث أنه سوف يفسح المجال إلي الهند لتصبح ثاني أكبر اقتصادي في العالم حيث يبلغ النتاج المحلي لها إجمالي 52.5 تريليون دولار، أما واشنطن سوف تأتي في المركز الثالث بناتج إجمالي 51.5 تريليون دولار.

الاقتصاد المصري:

وكشفت التوقعات التي يشملها تقرير بنك الاستثمار الأمريكي، عن وقع الاقتصادي المصري في ظل التغيرات التي ستضرب القطاعات المالية في العالم خلال الفترة القادمة، مشيراً إلي أن القاهرة سوف تحتل المرتبة السابعة من بين 122 اقتصاد عالمي.

وأوضح بنك الاستثمار الأمريكي أن مصر سوف تتقدم على باقي الدول الأوروبية التي يشملها التقرير حيث سيبلغ النانج المحلي لها 10 تريليونات دولار.

الناتج المحلي :

وأشار البنك أن هناك عدد من العوامل التي تؤثر في الناتج المحلي للفرد والتي تتمثل في التغيرات في النمو السكاني والإنتاجية والتقدم التكنولوجي و الأداء الاقتصادي