هيئة السلع التموينية تتلقى عروضا في ممارسة دولية لشراء زيوت…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أغسطس 2023 11:08 مساءً - – قال متعاملون إن أقل عرض تلقته الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر في ممارسة لشراء زيوت نباتية يوم الأربعاء هو 1006 دولارات للطن المتري شاملا تكلفة الشحن لكمية تصل إلى 12 ألف طن من زيت دوار الشمس.

وأضافوا أن أقل عرض لزيت الصويا بلغ 1115 دولارا للطن مع تقديم عدة عروض بهذا المستوى السعري.

وطلبت الهيئة العامة للسلع التموينية، وهي الجهة الحكومية المعنية بشراء الحبوب والسلع الأساسية، شراء زيوت نباتية في ممارسة دولية على أن تصل الشحنات بين 20 سبتمبر والخامس من أكتوبر.

وقالت الهيئة إن على المتعاملين تقديم العروض للدفع عند الاطلاق وخطابات ائتمان مدتها 180 يوما و270 يوما.

وقدم كل الموردين، عدا واحدا، عروضا للدفع عند الاطلاع فقط وقال متعاملون إن السبب الأساسي هو التخوف من شروط الدفع الآجل المقدمة من الهيئة العامة للسلع التموينية.

والموعد النهائي لتقديم العروض هو يوم الأربعاء 16 من أغسطس. ولم تتم أي عمليات شراء بعد لكن من المتوقع ظهور نتائج الممارسة يوم الأربعاء.

كما أعلنت الهيئة عن ممارسة لشراء زيوت نباتية من السوق المحلية وتسعى فيها لشراء ألف طن من زيت الصويا و500 طن من زيت دوار الشمس للتسليم بين 15 سبتمبر والعاشر من أكتوبر. والموعد النهائي لتقديم العروض هو 16 أغسطس أيضا.