هيئة السلع التموينية تعلن شراء 39500 طن من زيت دوار الشمس في…

دبي - احمد فتحي في الخميس 17 أغسطس 2023 09:12 صباحاً - – قالت هيئة السلع التموينية في مصر إنها اشترت 39500 طن من زيت دوار الشمس النباتية في ممارسة يوم الأربعاء.

وقال متعاملون في وقت سابق إن الهيئة الحكومية اشترت هذه الكمية.