- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تعلن شراء 39500 طن من زيت دوار الشمس في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 17 أغسطس 2023 09:12 صباحاً - – قالت هيئة السلع التموينية في مصر إنها اشترت 39500 طن من زيت دوار الشمس النباتية في ممارسة يوم الأربعاء.
وقال متعاملون في وقت سابق إن الهيئة الحكومية اشترت هذه الكمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة السلع التموينية تعلن شراء 39500 طن من زيت دوار الشمس في… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.