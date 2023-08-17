- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين تطالب أمريكا برفع فوري للرسوم الجمركية على منتجاتها من… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 17 أغسطس 2023 10:09 صباحاً - – طالبت وزارة التجارة الصينية يوم الأربعاء، الولايات المتحدة بأن ترفع على الفور الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم الصينية.
جاءت تعليقات الوزارة ردا على لجنة لتسوية المنازعات تابعة لمنظمة التجارة العالمية بعدما خلصت إلى أن الصين تفرض رسوما إضافية على بعض الواردات من الولايات المتحدة.
وقالت الوزارة إن الصين علمت بما توصلت له لجنة منظمة التجارة العالمية وتدرس تقريرها، مضيفة أن السبب الأساسي يكمن في “السلوك الأحادي والحمائي” للجانب الأمريكي.
وتابعت قائلة “الإجراءات المضادة التي اتخذها الجانب الصيني وفقا للقانون هي خطوة مشروعة لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تطالب أمريكا برفع فوري للرسوم الجمركية على منتجاتها من… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.