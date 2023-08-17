مال وأعمال

الصين تطالب أمريكا برفع فوري للرسوم الجمركية على منتجاتها من…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين تطالب أمريكا برفع فوري للرسوم الجمركية على منتجاتها من… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 17 أغسطس 2023 10:09 صباحاً - – طالبت وزارة التجارة الصينية يوم الأربعاء، الولايات المتحدة بأن ترفع على الفور الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم الصينية.

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جاءت تعليقات الوزارة ردا على لجنة لتسوية المنازعات تابعة لمنظمة التجارة العالمية بعدما خلصت إلى أن الصين تفرض رسوما إضافية على بعض الواردات من الولايات المتحدة.

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وقالت الوزارة إن الصين علمت بما توصلت له لجنة منظمة التجارة العالمية وتدرس تقريرها، مضيفة أن السبب الأساسي يكمن في “السلوك الأحادي والحمائي” للجانب الأمريكي.

وتابعت قائلة “الإجراءات المضادة التي اتخذها الجانب الصيني وفقا للقانون هي خطوة مشروعة لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة”.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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