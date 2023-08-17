مال وأعمال

وزير النفط الكويتي: مليار دولار خسائر مصفاة فيتنام في 2023

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير النفط الكويتي: مليار دولار خسائر مصفاة فيتنام في 2023 من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 17 أغسطس 2023 11:07 صباحاً - – قال وزير النفط الكويتي إن شركة مصفاة ومجمع بتروكيماويات فيتنام المعروفة باسم مصفاة نجهي سون التي تشارك فيها الكويت من المتوقع أن تسجل خسائر تصل إلى مليار دولار في عام 2023.

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وتملك كل من شركة البترول الكويتية العالمية وشركة إديميتسو كوسان اليابانية 35.1% في مصفاة نجهي سون بينما تحوز بترو فيتنام المملوكة للدولة 25.1% وتملك ميتسوي للكيماويات اليابانية 4.7%.

وعزا الوزير سعد البراك الخسائر المتوقعة إلى تذبذب أسعار المنتجات النفطية وإغلاق المصفاة لشهرين للصيانة وارتفاع نسب فوائد القروض وهي “معطيات خارج سيطرة المصفاة وشركة البترول الكويتية العالمية”.

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وقال الوزير الكويتي طبقا للوثيقة، وهي رد على سؤال برلماني، إن الشركاء بحثوا إعادة الهيكلة المالية للديون “في ظل تعثر المفاوضات الأخيرة مع الممولين ونتيجة لعدم توافق الشريك الفيتنامي مع الشركاء الأجانب”.

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وأشار إلى أن الشريك الفيتنامي لم يقبل بعدد من بنود ورقة الشروط غير الملزمة لإعادة الهيكلة المالية للشركة بهدف الوصول لحل توافقي.

وأكد الوزير الكويتي أنه “يصعب في الوقت الحالي تحديد جدول زمني لتحقيق الربحية وتلافي الخسائر في ظل استمرارية المناقشات بين الشركاء”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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