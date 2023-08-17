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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصادرات اليابانية تتراجع في يوليو لأول مرة منذ 2021 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 17 أغسطس 2023 02:10 مساءً - _ انخفضت الصادرات اليابانية في يوليو للمرة الأولى في حوالي عامين ونصف العام مما يعزز المخاوف من حدوث ركود عالمي مع تراجع أسواق رئيسية مثل الصين.
وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية اليوم الخميس تراجع صادرات البلاد 0.3% على أساس سنوي في يوليو مقارنة مع توقعات بانخفاضها 0.8% في استطلاع أجرته . وجاء الهبوط بعد زيادة الصادرات 1.5% في الشهر السابق.
وهبطت الصادرات إلى الصين أكبر شريك تجاري لليابان، 13.4% على أساس سنوي في يوليو وذلك نتيجة تراجع شحنات السيارات والفولاذ المقاوم للصدأ ورقائق الدوائر المتكاملة، وذلك بعد انخفاض نسبته 10.9% في يونيو.
وزادت الصادرات إلى الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لليابان، 13.5% على أساس سنوي في الشهر الماضي مسجلة أكبر زيادة من حيث القيمة على الإطلاق بقيادة صادرات السيارات الكهربائية وقطع غيار السيارات، وذلك عقب زيادة نسبتها 11.7% في الشهر السابق.
وأظهرت بيانات الوزارة أيضا تراجع الواردات 13.5% في عام حتى يوليو/تموز مقارنة مع متوسط التقديرات بتراجعها 14.7%.
وتحول الميزان التجاري إلى تسجيل عجز قدره 78.7 مليار ين (537.6 مليون دولار) بالمقارنة مع متوسط التقديرات بعجز قدره 24.6 مليار ين.
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