هبوط في الأسهم الأوروبية

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رياض - احمد صلاح - تراجعت الأسهم الأوروبية، الخميس، بضغط من هبوط سهم شركة بي.إيه.إي سيستمز بعد أن وافقت على شراء وحدة الطيران الخاصة بشركة بول كورب بينما ضغط محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر يوليو على المعنويات إذ أثار مخاوف تتعلق ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وبحلول الساعة 0713 بتوقيت غرينتش، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة ولامس أدنى مستوى في أكثر من شهر.

وتراجع سهم بي.إيه.إي سيستمز، الشركة الدفاعية الأكبر في بريطانيا، بعد أن قالت إنها وافقت على شراء أصول الطيران من شركة بول كورب في صفقة نقدية بقيمة 5.55 مليار دولار.

وهبط قطاع الطيران والدفاع الأوروبي 1.2 بالمئة.

وتباين أداء العقود الآجلة في وول ستريت بعد أن أغلقت السوق على تراجع أمس الأربعاء مع إظهار محضر اجتماع المركزي الأميركي أن المسؤولين فيه منقسمون فيما يتعلق بالحاجة إلى المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة.

وقفزت عوائد السندات في أنحاء أوروبا مع ارتفاعها بشكل حاد في إيطاليا وألمانيا مما ضغط على الأسهم.

وهبط سهم أيجون الهولندية للتأمين 4.7 بالمئة بعد إعلان الشركة النتائج المالية للنصف الأول من العام.

كما هبطت الأسهم في النرويج 0.6 بالمئة قبل إعلان البنك المركزي هناك قراره بشأن أسعار الفائدة.