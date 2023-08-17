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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أحمد الوكيل رئيسا لاتحاد الغرف التجارية وهاني محمود نائبا من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 17 أغسطس 2023 06:12 مساءً - إسلام سالم _ فاز رجل الأعمال أحمد الوكيل برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية بالتزكية، في الانتخابات التي أجريت اليوم الخميس، بمقر الاتحاد العام.
كما فاز وزير الاتصالات الأسبق هاني محمود بمنصب النائب الأول لرئيس الإتحاد، وعمرو ابو العيون نائبا ثانيا، والدكتور محمد الفيومي أمينا للصندوق، ومحمد سعدة سكرتيرا عاما وأكرم الشافعى أمين صندوق مساعد.
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