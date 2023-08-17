انت الأن تتابع خبر سعر الذهب في الكويت اليوم الخميس 17 أغسطس.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الذهب في الكويت اليوم الخميس 17 أغسطس الجاري في نهاية التعاملات بمحلات الصاغة في كافة المدن الكويتية لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد تراجعه أمس الأربعاء

سعر الذهب في الكويت:

في هذا السياق أكدت وزارة التجارة والصناعة الكويتية في بيان لها قبل قليل أن سعر جرام الذهب عيار 21 مرة أخري خلال التعاملات اليومية وذلك بعد الانخفاض الذي حدث أمس

سعر الذهب في الكويت اليوم الخميس 17 أغسطس 2023:

سعر جرام الذهب عيار 18 في الكويت :

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الكويت حوالي 14.162 دينار كويتي أي ما يعادل 46.026 دولار أمريكي

سعر جرام الذهب عيار 21 في الكويت :

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الكويت 16.523 دينار كويتي أي ما يعادل 53.697 دولار أمريكي

سعر جرام الذهب عيار 22 في الكويت :

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في الكويت 17.307 دينار كويتي أي ما يعادل 56.25 دولار أمريكي

سعر جرام الذهب عيار 24 في الكويت :

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الكويت 18.864 دينار كويتي أي ما يعادل 61.307 دولار أمريكي.

سعر الأونصة الذهب في الكويت اليوم الخميس 17 أغسطس 2023:

وصل سعر الأونصة الذهب خلال التعاملات اليومية إلي نحو 583.738 دينار كويتي أي ما يعادل 1906.851 دولار أمريكي

سعر الذهب عالميا اليوم الخميس 17 أغسطس:

في هذا السياق اقترب سعر الذهب عاليماً من تسجيل أدني مستوي لها منذ 5 أشهر كاملة حيث أنه انخفض لليوم الثاني على التوالي منذ أمس الأربعاء وسجلت العقود الفورية للذهب والتي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24 ما يقارب 1,892.89 بمعدل زيادة 0.97 دولار البالغ نسبته 0.05%وذلك بعد حالة التراجع في التي شهدها المهدن النفيس في أمس بعد قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي التي كشف عنها الفترة الماضية والتي أعلن فيها عن زيادة سهر الفائدة بمقدر 25 نقطة.