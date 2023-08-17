انت الأن تتابع خبر سعر صرف الدولار في بغداد اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت معدلات البحث عبر محركات جوجل من قبل الآلاف من المواطنين في الوطن العربي، بشأن سعر صرف الدولار في بغداد اليوم الخميس 17 أغسطس 2023، وخلال موقع دوت الخليج سنتعرف على كل ما هو جديد.

سعر صرف الدولار في بغداد

شهد سعر صرف الدولار في بغداد، ارتفاع طفيف مقابل الدينار العراقي خلال تعاملات اليوم الخميس داخل أسواق بغداد، وذلك في مقابل استقرار اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وفقًا لبورصتي من الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجل كلا منهما سعر صرف بلغ 153000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كانت اسعار البيع صباح امس الاثنين 152950 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.

وكما أن الأسواق المحلية في بغداد، شهدت استقرار في سعر صرف الدولار في بغداد والتي بلغ سعر البيع 154000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 152000 دينار لكل 100 دولار.

وأما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة سجلت استقرارا حيث بلغ سعر البيع 153000 دينار، وسعر الشراء 152900 دينار مقابل 100 دولار.

سعر الدولار اليوم في العراق

وفقًا للموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي، قال إن الدينار العراقي مازال مستقرًا أمام الدولار الأمريكي منذ أكثر من 3 أشهر وحتى اليوم، حيث بلغ سعر الـ100 دولار في شركات الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد 148.5 ألف دينار عراقي للبيع و146.5 ألف دينار للشراء.

وكما سجل سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق السوداء 1350 دينارا لكل دولار واحد، كما استقر سعر اليورو مقابل الدينار العراقي ليسجل نحو 1438 دينارا، بحسب بيانات البنك المركزي العراقي.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

– سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.82 جنيه للشراء.

– سعر اليورو 33.80 جنيه للبيع، 33.65 جنيه للشراء.

– سعر الجنيه الإسترليني 39.45 جنيه للبيع، و39.27 جنيه للشراء.

– سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

– سعر الدينار الكويتي 100.62 جنيه للبيع، و100.17 جنيه للشراء.