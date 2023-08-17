ارتفاع أسعار الذهب المحلية وعيار 21 يسجل 2275 جنيها

دبي - احمد فتحي في الخميس 17 أغسطس 2023 07:10 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، على الرغم من تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، دون 1900 دولار، بفعل صعود الدولار، وعائدات السندات الأمريكية، بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الفيدرالي الأمريكي في يوليو، اتفاق أعضاءه على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة للتغلب على التضخم المتزايد.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات مساء أمس الأربعاء، حيث سجل عيار 21 مستوى 2275 جنيهًا، بينما سجلت الأوقية مستوى 1897 دولارًا.

أضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2600 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 1950 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 مستوى 1517 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب مستوى 18200 جنيه.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2245 جنيهًا، واختتم عند مستوى 2255 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 9 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1904 دولارات، واختتمت عند 1895 دولارًا.

وفي سياق متصل أصدر الفيدرالي الأمريكي محضر اجتماعه الأخير في يوليو، والذي أظهر استمرار مخاوف الأعضاء من التضخم، والاتفاق على ضرورة الاستمرار في رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.

وأوضح التقرير أن أعضاء الفيدرالي، يرون أن القطاع المصرفي الأمريكي ما زال قويًا ويتمتع بقدر من المرونة، كما يرى الأعضاء أن دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة التباطؤ، ومن ثم يتوقعون تراجعًا في الناتج المحلي، وارتفاعًا في معدل البطالة، كجزء من إعادة التوازن الاقتصادي.