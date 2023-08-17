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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. تثبيت أسعار الكهرباء حتى أول يناير 2024 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 17 أغسطس 2023 09:12 مساءً - وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً.
وشمل القرار مد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024.
وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً على أسعار الكهرباء لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية وفقا للبيان الصادر عن مجلس الوزراء.
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